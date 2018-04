Konzert in Pjöngjang ein voller Erfolg

Erstmals nach dreizehn Jahren wieder waren koreanische Sänger im Norden der koreanischen Halbinsel präsent und trugen beliebte Lieder vor. Zu dem Konzert waren der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un mit Gattin und etwa 1.500 Besucher gekommen.

Die Moderation hat Seohyun, früheres Mitglied der Girlgroup Girls Generation, übernommen. Sie hatte auch selbst ein Lied gesungen. Das Konzert dauerte zwei Stunden und elf Teams, genauer Jo Yong-pil, Lee Sunhui, Choi Jin-hui, YB, Baek Ji-young, Red Velvet, Jung In, Seohyun, Ali, Gang Sanae und Kim Gwang-min, traten auf die Bühne.

Jo Yong-pil, Lee Sunhui und YB waren schon einmal in Pjöngjang gewesen. Kim Jong-un bedankte sich nach dem Auftritt bei den südkoreanischen Interpreten, dass sie mit ihren tollen Performances den Nordkoreanern eine Freude bereitet hätten.

Am 3. April gab es dann einen weiteren Auftritt und am selben Tag kamen alle Teilnehmer wieder nach Südkorea zurück. Die Aufzeichnungen des Konzerts werden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt.