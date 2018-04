Yoo Ah-in spielt im neuen Film an der Seite von Steven Yeun

Schauspieler Yoo Ah-in und der Star aus der Fernsehserie „The Walking Dead“ Steven Yeun sind im neuen Kinofilm „Burning“ zu sehen, der nächsten Monat in den Kinos anlaufen wird.



Regie führte Lee Chang-dong und der Film handelt von drei jungen Männern, die in einem Geheimnis involviert sind. Yoo kehrt nach zwei Jahren nach seinem letzten Film „Like for Likes“ wieder auf die Kinoleinwand zurück.



Yeun wurde durch seine Rolle in der populären Fernsehserie “The Walking Daed” bekannt und arbeitete bereits mit dem koreanischen Regisseur Bong Joon-ho für den Film “Okja” zusammen.