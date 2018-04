BTS stürmt Oricon Albums Chart mit neuer Veröffentlichung

Eine neue japanische Veröffentlichung der K-Pop-Boyband BTS führt die Oricon Albums Chart an.



Das dritte japanische Album der Band „Face Yourself“ wurde am Mittwoch herausgegeben und hatte am Donnerstagmorgen die japanische Chart-Spitze erobert.



Das Album erreichte auch Platz 1 der Apple iTunes Album Charts in 49 Ländern, während ihr Song “Don’t Leave Me” 35 iTunes Song Charts anführte.



Die neueste japanische Veröffentlichung von BTS beinhaltet japanische Versionen von vergangenen Hits der Gruppe wie „DNA“ und „Mic Drop“, die letztes Jahr in Korea herauskamen.



Die Band plant, Ende des Monats Fanmeetings in Yokohama und Osaka abzuhalten.