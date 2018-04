Gonjiam auf dem Weg zum meistgesehenen Horrorfilm in Korea

Der südkoreanische Film „Gonjiam: Haunted Asylum“ ist der dritte meistgesehene Horrorfilm im Land.



Laut dem Korean Film Council hatten den Film bis Samstag über mehr als 2 Millionen Kinobesucher gesehen. Der Horrorfilm „A Tale of Two Sisters“ zog 2003 3,15 Mio. Besucher und „The Phone“ zog 2002 2,2 Mio. Besucher ins Kino.



Die Handlung von Gonjiam wurde inspiriert durch die psychiatrische Klinik Gonjiam, die CNN als einer der gruseligsten Orte bezeichnete. Der Film startete an seinem ersten Wochenende auf Platz 1 nach seiner Kinoerstaufführung am 28. März. Der Film wurde zum 20. Far East Film Festival in Italien eingeladen.