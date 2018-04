Wanna One geht auf Welttournee

Die K-Pop-Band Wanna One wird dieses Jahr auf Welttournee gehen und dabei 13 Städte besuchen.



Die Boyband setzt sich aus 11 Gewinnern der zweiten Staffel der populären Castingshow „Produce 101“ zusammen. Die Gruppe wird Ende dieses Jahres ihre Welttournee unter dem Titel „Wanna One World Tour – One: The World“ in Seoul starten.



Nach Seoul wird die Band vier Städte in den USA, Singapur, Jakarta, Kuala Lumpur, Hongkong, Bankgok und Melbourne besuchen. Die genauen Tourdaten und Veranstaltungsworte werden zu einem späteren Zeitpunkt noch veröffentlicht werden.



Wanna Ones Debüt-EP war eines der erfolgreichsten Debüt-Alben einer K-Pop-Band und verkaufte 2017 740.000 Tonträger.