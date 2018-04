EXID kehrt mit neuer Single zurück

Die K-Pop-Girlgroup EXID gibt ihr Comeback mit ihrer neuen Single “Lady”.



Der mitreißende Tanz-Track erinnert an den New Jack Swing Stil der 90er Jahre und ist das erste Projekt der Gruppe seit ihrer Veröffentlichung von „Full Moon“ im November 2017.



Die vier Bandmitglieder Junghwa, Heylin, LE und Hani veranstalteten einen Showcase am 2. April, um ihre neueste Veröffentlichung zu promoten. Solji war nicht dabei, da sie sich noch von ihrer Operation im Januar erholt.



Die Gruppe orientierte sich in ihren letzte Songs an populären Tanzmusikstilen der 80er und frühen 90er Jahre in einer Homage an die amerikanische Popkultur und Hip-Hop, R&B und New Jack Swing aus dieser Zeit.