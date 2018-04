Indiegruppen werden neu entdeckt

Bislang wurden in dem Programm „EBS Hello Rookie“ talentierte neue Indiegruppen entdeckt. In den letzten Jahren konnten sich Gruppen wie Guckkasten, Jang Gi-ha und die Gesichter, Daybrake und weitere durch dieses Programm bekannter machen und als Mainstream-Sänger etablieren.

Nun wird das Koreanische Förderinstitut für Contents (KOCCA) das EBS Hello Rookie-Programm unterstützen.

Eine Indiegruppe, die bisher noch kein Album veröffentlicht hat oder nicht vor mehr als zwei Jahren ein Werk auf den Markt gebracht hat, kann einen Antrag stellen und mit etwas Glück Unterstützung bekommen. Die Gewinner dieser Ausschreibung werden zu Festivals eingeladen, wo sie auftreten und ihre Lieder vor einem großen Publikum präsentieren können.

Wer in diesem Jahr wohl als vieldversprechende Gruppe in die Endrunde kommen kann? Die Branche ist schon jetzt sehr gespannt.