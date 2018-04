Gründe für die Langlebigkeit von Boygroups

Was ist wohl der Grund dafür, dass Boygroups so lange existieren. Inzwischen sind einige Gruppenmitglieder über 30 Jahre alt, haben bereits geheiratet, sind aber immer noch in einer Idolgroup tätig.

Wenn man sich die Idolgroups der ersten Generation genauer anschaut, dann hielten sie sich etwa vier bis sechs Jahre im Geschäft. Aber das änderte sich mit der nächsten Generation. Bigbang, Super Junior oder TVXQ, die in den 2000ern debütiert haben, sind inzwischen über zehn Jahre alt.

Zunächst einmal gibt es ein System, entsprechend dem Sänger gut auf ihre Rolle in Idolgroups vorbereitet werden. Lange Jahre trainieren die Sänger, bevor sie in das Haifischbecken Musikindustrie geworfen werden. Daher sind sie auf verschiedene Situationen gut vorbereitet.

Außerdem versuchen sie das Image und den Bekanntheitsgrad ihrer Gruppe zu fördern. Wenn sie mal Lust auf andere Musik bekommen, dann veröffentlichen sie Solosongs oder schließen sich zu kleineren Untereinheiten zusammen. So können das Konzept und Image der Gruppe beibehalten aber gleichzeitig die individuellen Fähigkeiten der Mitglieder gefördert werden.

Ein weiterer wichtiger Faktor sind die Fans. Die Boygroups haben viele weibliche Fans, die allgemein treuer sind. Auch nach vielen Jahren sind sie ihren Idolen noch treu, so dass die Sänger immer wieder Mut schöpfen und ihren Beruf weiter ausüben können.