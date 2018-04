Letztes Album von Drunken Tiger kommt heraus

Kann man das wirklich glauben? Drunken Tiger hat vor ein paar Tagen sein letztes Album herausgegeben. War es das wirklich?

Der Hiphop-Sänger und das Mitglied von Drunken Tiger Tiger JK gab am 13. April ein neues reguläres Album heraus. Er debütierte 1999 und hat die Hiphop-Szene Koreas vorangebracht. Das neue Album ist ein weiteres Werk nach dem achten regulären Album aus dem Jahr 2009, dessen Herausgabe ja schon fast zehn Jahre zurückliegt. Aber ab jetzt will er den Namen Drunken Tiger nicht mehr verwenden.

Tiger JK war zuletzt mehr als Mitglied von MFBTY tätig, in der auch seine Frau Yun Mirae und der Rapper Bizzy mitmischen. Auch hat er eine eigene Agentur gegründet.

Wie dem auch sei, das Album mit dem Namen Drunken Tiger ist nun auf dem Markt und in diesem Jahr will er sich ganz dieser Gruppe widmen und als Drunken-Tiger-Mitglied sein Bestes geben.