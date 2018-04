Wer sind die bekanntesten Sänger im Monat April

Auch in diesem Monat wurde ermittelt, welche Sänger wohl die bekanntesten sind und einen großen Namen besitzen.

Im Zeitraum vom 5. März bis zum 6. April wurden die Big Data analysiert und demnach hatten Red Velvet unter den Girlgroups den größten Markenwert. Auf Platz zwei kamen dann Mamamoo und Momoland. Laut der Analyse waren 50,21% der erwähnten Kommentare über Red Velvet positiv.

Die gleiche Erhebung wurde bei den Boygroups durchgeführt. Demnach kam Wanna One auf Platz eins. Danach folgten BTS und Bigbang.

Bei den Jungs sah es etwas besser aus, denn die Gruppe mit dem größten Markenwert, also Wanna One, bekam mehr positive Kommentare. Genau waren es 61,09%.