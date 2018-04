Winners „Everyday“ stürmt Charts im In- und Ausland

Die Boyband Winner sorgt schon seit Tagen für viel Wirbel. Das zweite reguläre Album der Gruppe wurde am 4. April veröffentlicht und die Titel aus dem Album besetzen schon seit Tagen die Nummer eins von wichtigen Musikcharts.

Besonders in China sind die jungen Männer beliebt. Die Nummer eins der QQ Musik Charts und QQ Musik K-Pop Musikvideocharts haben sie längst erobert. Auch die Amerikaner haben die Koreaner ganz in ihren Bann gezogen. Dort stehen sie sogar auf Platz fünf der Billboard Charts. Billboard kommentierte, dass für das Album von Winner neue Versuche gewagt worden seien. Die Fußstapfen, die die Jungs in den letzten vier Jahre hinterlassen hätten, seien in dem Album gut zu erkennen.

Winner sind inzwischen in verschiedenen Musiksendungen aufgetreten und haben überall in Seoul Fantreffen veranstaltet.