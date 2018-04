Sänger von SM Entertainment veranstalten Konzert in Dubai

Sänger der koreanischen Entertainmentagentur SM haben jüngst ein Konzert in Dubai veranstaltet.

Das Konzert SMTown Live World Tour findet schon das sechste Mal statt und wurde in diesem Jahr in Dubai mit großem Erfolg ausgetragen. Es wurde am 6. April in der Konzerthalle Autism Rocks Arena veranstaltet.

Sänger wie TVXQ, Girls Generation, Shinee, Red Velvet, Super Junior und EXO haben teilgenommen.

Es ist das erste Mal, dass ein K-Pop-Konzert in einer solchen Größenordnung in diesem Land stattfindet. Die K pop-Fans aus dieser Region waren begeistert und tief beeindruckt!