SHINEEs erstes Best Album für Japan auf Platz eins von Orikon Daily Charts

Die Gruppe SHINEE hat jüngst ihr erstes Best Album in Japan herausgegeben, mit dem sie die Nummer eins der Orikon Tagescharts erreichten.

Das Album kam am 18. April heraus und war gleich beliebt. Auch in anderen Ländern konnte man gut erkennen, dass die Koreaner beliebt sind. In 15 verschiedenen Ländern wie Rumänien, Chile, Peru, Hongkong, Malaysia usw. kam das Album auf Platz eins der iTunes Charts.

Nicht nur das. Am 18. April, also am Tag der Herausgabe, wurden verschiedene Events durchgeführt. Die Fernsehtürme von fünf verschiedenen japanischen Städten erstrahlten in grünblauer Farbe; eine Farbe, die SHINEE repräsentiert. Auch wurde im höchsten Stockwerk des Tokioter Turms Musik von SHINEE gespielt. Viele Fans kamen und sangen einfach mit. Weiter gab es Werbungen in japanischen Tageszeitungen und an 30 verschiedenen U-Bahnstationen in verschiedenen Städten Japans.