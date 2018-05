JBJ beenden Aktivitäten

Die Projektgruppe JBJ wird nun ihre Aktivitäten einstellen und die Mitglieder werden jeweils eigene Wege gehen.

Die Gruppe JBJ wurde im Rahmen einer TV-Show ins Leben gerufen. In der Casting-Show „Produce 101” wurden elf Mitglieder ausgewählt, die dann eine Gruppe bilden sollten. Die dadurch entstandene Gruppe ist die derzeit äußerst beliebte Gruppe Wanna One. Allerdings waren in diesem Programm besonders viele talentierte Teilnehmer dabei, so dass die Fans forderten, eine weitere Gruppe zu bilden. Das ist die Gruppe JBJ, die aus sechs Mitgliedern besteht, die in der Show nicht in die Top elf gelangen konnten. Wie dem auch sei, die Gruppe war sieben Monate lang sehr erfolgreich tätig. Nun werden sie aber ihre gemeinsamen Aktivitäten beenden.

Um von den Fans Abschied zu nehmen, haben die Boys am 21. April in Seoul auf der Bühne gestanden und ihr letztes Solokonzert veranstaltet.

Am Schluss sagten alle Mitglieder noch etwas zu den Anwesenden und Fans. Sie sagten, dass sie so glückliche Tage erlebt hätten. Sie könnten die Zeit als JBJ-Mitglied einfach nicht vergessen.

Die Jungs sangen ihre Hitsongs wie „Es ist eine Blume“, „Moonlight“ und weitere.

Zum Konzert waren etwa 9.000 Fans gekommen.