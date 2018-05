Apink feiert 7. Bühnenjubiläum

Die Girlgroup Apink ist schon sieben Jahre alt geworden! Am 19. April schrieben die Mitglieder dieser Gruppe auf dem offiziellen Twitter-Blog, dass es ein wunderbares Geschenk sei, dass sie auch nach sieben Jahren bei den Fans sein könnten. Sie hatten daher auch ein Lied mit dem Titel „Eine wunderbare Geschichte“ veröffentlicht. Es sei eben wie ein Wunder, dass sie so erfolgreich aktiv sein könnten.

Die Mitglieder bedankten sich bei den Fans und sagten, dass ohne sie die sieben Jahre einfach nicht machbar gewesen seien. Sie seien den Fans daher stets dankbar.

Die Gruppe Apink debütierte 2011 mit dem Album “Seven Springs of Apink“. Damals waren sie noch zu siebt. Allerdings trat ein Mitglied 2013 aus und seitdem sind sie zu sechst aktiv. Sie haben bisher viele Hitsongs veröffentlicht, darunter “Mr. Chu”, “LUV“, „Remember“ und weitere. Derzeit sind die Girls unter anderem in Japan erfolgreich aktiv.