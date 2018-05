SHINee gibt nächsten Monat neues Album heraus

Die K-Pop-Boyband SHINee wird rechtzeitig zu ihrem 10. Debüt-Jubiläum ein neues Album veröffentlichen.



Ihrer Agentur zufolge befinde sich die Band in der Endphase der Vorbereitungen und das neue Album werde voraussichtlich Ende Mai veröffentlicht. Zusätzlich werde die Band am 27. Mai ein Fanmeeting veranstalten, um ihr 10. Jubiläum zu feiern.



Seit ihrem Debüt 2008 hat SHINee viele Hits wie „Love Like Oxygen“ sowie „Ring Ding Dong“ gelandet. Die Band verlor vor Kurzem Mitglied Kim Jong-hyun, der an schweren Depressionen litt und mit großer Wahrscheinlichkeit Selbstmord beging.