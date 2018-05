Cho Yong-pil gibt 50. Jubiläumskonzert

Der Sänger Cho Yong-il, eine lebende Legende in der K-Pop-Szene, wird seine 50-jährige Gesangskarriere mit einer Konzerttour feiern.



Die Tour mit dem Titel „Thanks to You“ wird Cho am 12. Mai im Jamsil Stadium in Seoul starten. Dort wird Cho all seine Hits zum Besten geben, angefangen von seinem Erfolgshit „Short Hair“aus seinen früheren Jahren bis zu „Hello“ aus seinem Album von 2013.



Die Tour wird dann in Daegu, Gwangju, Uijeongbu und auf der Insel Jeju fortgesetzt. Seit seinem Debüt im Jahr 1968 hat der 68-jährige Sänger 18 Alben herausgegeben, das letzte war „Hello“ in 2013.