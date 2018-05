Eric Nam ist mit einem neuen Werk zurückgekehrt

Der Solosänger Eric Nam ist mit seinem neuen Album international beliebt. Sein Album ist vor Kurzem sogar in die Billboard-Charts eingestiegen.

Eric Nam hat am 25. April sein drittes Minialbum mit dem Titel „Honestly“ auf den Markt gebracht, mit dem er gleich auf Platz sechs der Billboard World Album Charts gelandet ist. Diesen Erfolg hat er auch ohne Auslandsaktivitäten landen können.

Nicht nur das Album, sondern auch einzelne Titel aus dem Werk kommen ebenfalls gut an. Das Lied „Potion“ rangiert auf Platz drei der iTunes K-Pop Charts, „Honestly“ auf Platz vier.

Seine neuen Musikvideos sind auch sehr beliebt. Besonders in England und Mexiko wurde das Video zum Lied „Honestly“ viel gesehen.

Eric Nam hat vor, eine Konzerttour durch Nordamerika zu starten.