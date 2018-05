Mad Clown und SanE gehen gemeinsam auf US-Konzerttour

Zwei berühmte koreanische Hiphop-Sänger haben sich vor Kurzem zusammengetan und unternehmen derzeit eine gemeinsame Konzerttour durch US-amerikanische Städte. Die Rede ist von Mad Clown und SanE.

Die beiden Künstler haben ihr Projekt am 5. April begonnen und wollen 18 verschiedene Orte besuchen.

Die US-amerikanischen und kanadischen Medien sind auf die beiden Koreaner aufmerksam geworden. Verschiedene Magazine wie Rolling Stone berichteten von dieser Konzerttournee und kommentierten, dass die beiden ausländischen Rapper voller Energie seien. Sie versuchten stets mit den Fans in Kontakt zu kommen und sich mit ihnen auszutauschen. Auch wenn die beiden erst in ihren 30ern seien, sind sie bereits über zehn Jahre in der Musikbranche tätig.

Besonders das gemeinsame Lied „Du und ich und gelb“ wurde beleuchtet. Das Lied erinnere an den Frühling und der Liedtext sei humorvoll und schön. Das Musikvideo passe ausgezeichnet zum Lied.