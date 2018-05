BTS wollen bei BBMA neues Lied vortragen

Die koreanische Boygroup BTS wird am 20. Mai an den Billboard Music Awards (BBMA) teilnehmen und dabei die Gelegenheit nutzen, ein neues Lied zu veröffentlichen.

Am 25. April gab das US-amerikanische Musikmagazin Billboard bekannt, dass die Koreaner als „Performer“ an der Preisverleihung teilnehmen werden und auch für den „Top Social Artist“-Preis nominiert sind. In dieser Kategorie werden sie mit Justin Bieber, Ariana Grande und weiteren Weltstars um den Preis konkurrieren.

Billboard zufolge sei BTS eine weltberühmte Gruppe, die bereits im letzten Jahr den „Top Social Artist“-Preis erhalten habe. Die Preisverleihung werde beim Sender NBC live übertragen.

BTS gab zudem bekannt, noch vor der Teilnahme an den Awards ihr drittes reguläres Album veröffentlichen zu wollen. Das wird am 18. Mai geschehen.