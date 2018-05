Indiegruppe Hyukoh Band will Konzerttournee veranstalten

Die Indieband Hyukoh Band hat vor Kurzem Konzerttermine verkündet. Geplant sind landesweite Konzerte und auch eine Worldtournee.

Zuerst wollen die Bandmitglieder am 30. Juni und 1. Juli in Seoul auf der Bühne stehen. Danach geht es nach Daegu und Busan. So eine landesweite Konzerttour findet erstmals wieder nach vier Jahren statt.

Die Hyukoh Band arbeitet derzeit in Berlin an einem neuen Album und plant außerdem eine Welttournee. Im Konzert werden also neue Songs, die im neuen Album enthalten sein werden, vorgestellt.

Hyukoh Band will nach ihrem Auftritt in Korea weitere Orte in Nordamerika, Europa und Asien besuchen. Die genauen Städte und Termine werden noch bekannt gegeben.

Der Vorverkauf für die Auftritte in Korea hat bereits am 2. Mai begonnen.