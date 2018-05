Balladensänger Kim Beom-su ist schon 20 Jahre tätig

Der koreanische Sänger Kim Beom-su ist bereits seit 20 Jahren im Musikgeschäft aktiv. Um dieses Jubiläum zu feiern, hat er am 25. April eine Pressekonferenz veranstaltet und erklärt, er wolle ein Projekt starten.

Laut ihm habe sich der allgemeine Musiktrend in Korea im Laufe der 20 Jahre stark verändert. Daher wolle er im Rahmen seines neuen Projektes Lieder herausgeben, die auch junge Hörer überzeugen. Das Musikvideo zum ersten Lied „Ich liebe dich“ hat er bereits veröffentlicht.

Zu seiner Sängertätigkeit kommentierte Kim, dass er das große Ziel habe, 50 Jahre lang als Sänger aktiv zu sein, so wie die Sängerin Patty Kim. Sie sei sein großes Vorbild. Über sein 20. Bühnenjubiläum sei er schon sehr froh, aber das sei nur der Anfang seines großen Zieles.

Sänger Kim Beom-su will in diesem Jahr im Rahmen seines Projektes „Make 20“ 20 Songs veröffentlichen und dabei seine Musikwelt und künftige Musikrichtung vorstellen.