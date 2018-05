Girlfriend sind wieder zurück

Die koreanische Girlgroup Girlfriend ist mit einem Minialbum in die Musikszene zurückgekehrt. Ihr neues Album enthält sowohl gefühlvolle Balladen als auch gut gelaunte Tanzlieder. Die Fans können sich also auf Lieder verschiedenster Genren freuen.

Das Lied „Nacht“ aus dem neuen Album gewann schon gleich nach seiner Herausgabe schnell an Beliebtheit. Es beschreibt die Gefühle junger Frauen, die tief in der Nacht an eine geliebte Person denken. Der Liedtext ist romantisch und gefühlvoll, die Melodie schön.

Die Fans, die dieses Album bereits ergattern konnten, schreiben in verschiedenen sozialen Netzwerken, wie begeistert sie von den Liedern des neuen Albums seien. Das Album sei einfach großartig.