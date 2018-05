Internationales Filmfestival von Jeonju hat begonnen

Das Jeonju International Film Festival (JIFF) hat am 3. Mai in Jeonju begonnen.



Es ist das größte Festival für Indie-Filme und Arthouse-Filme in Korea. In diesem Jahr werden 246 Filme aus 46 Ländern gezeigt. Das zum 19. Mal stattfindende Festival wurde 2000 ins Leben gerufen und hat sich seitdem zur wichtigsten Veranstaltung für alternative Filme in Korea entwickelt.



Eröffnet wurde das Festival mit dem Film „Yakiniku Dragon“ des koreanisch-japanischen Regisseurs Chong Wishing, der in Jeonju uraufgeführt wurde. Als Abschlussfilm wird „Isle of Dogs“ von Wes Anderson gezeigt, der Anfang des Jahres bei der Berlinale den Preis für die beste Regie gewann.



Den Veranstaltern zufolge werde das diesjährige Festival verschiedene anspruchsvolle sowie kontroverse Filme zum Thema „Ventil für filmische Ausdrucksformen“ zeigen. Das Filmfestival endet am 12. Mai.