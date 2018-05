SM Entertainment eröffnet K-Pop-Museum

SM Entertainment, eines der führenden Musiklabels und eine der großen Talentagenturen in Korea, wird das erste koreanische Museum zu K-Pop eröffnen.



Das Museum, das die Geschichte verschiedener K-Pop-Stars ausstellen wird, öffnet am 4. Mai im SM TOWN Coex Atrium seine Tore.



Das SM TOWN Museum wird neun Ausstellungen mit Alben, Videos und Fotobüchern von K-Pop-Stars zeigen. Besucher können durch Augmented Reality (AR) mit Künstlern, die bei SM unter Vertrag stehen, Fotos schießen und Videos drehen



Die Agentur hofft, dass das erste koreanische K-Pop-Museum sich zu einer großen Attraktion entwickelt, wo K-Pop-Fans Unterhaltung, Ausstellungen sowie Technologie an einem Ort erleben können