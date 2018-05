Seventeen wird auf Cho Yong-pils 50. Jubiläumskonzert auftreten

Die K-Pop-Gruppe Seventeen wird das 50. Jubiläumskonzert von Sänger Cho Yong-pil eröffnen.



Laut ihrer Agentur werden Cho und Seventeen zusammen auf der ausverkauften Bühne stehen. Das Konzert wird am 12. Mai im Jamsil Sports Complex stattfinden.



Cho soll die Band eingeladen haben, nachdem er ihre Cover-Version von seinem Hit „Short Hair“ im Fernsehen hörte und davon begeistert war.



Nach seinem Tourstart in Seoul wird Cho weitere Konzerte in verschiedenen Städten innerhalb von Korea geben, um das runde Jubiläum zu feiern.