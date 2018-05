Sung-kyu von Infinite tritt nächste Woche Militärdienst an

Der Anführer der beliebten Boyband Infinite, Kim Sung-kyu, wird nächste Woche seinen Militärdienst antreten.



Am 14. Mai wird Kim seinen Militärdienst beginnen. Mit dieser Nachricht überraschte der Sänger seine Fans während eines Solokonzerts am 7. Mai. Er wird im Ausbildungslager in Goseon in der Provinz Gangwon seine Grundausbildung erhalten.



Kim gab 2010 sein Debüt als Anführer von Infinite und hat zudem zwei eigene EPs veröffentlicht. Auch als Musicalstar hat er sich einen Namen machen können.



In Südkorea besteht für alle jungen Männer eine zweijährige Wehrpflicht.