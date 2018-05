Hyorins Übungsvideo zu “Dally“ ein voller Erfolg

Auf einer Internetseite tauchte vor kurzem ein Video auf, in dem die Solosängerin Hyorin die Choreographie zu ihrem neuen Lied „Dally“ einübt. Im Video ist gut zu erkennen, wie Hyorin den kraftvollen Tanz hinlegt. Jeder Betrachter ist angesichts des schwungvollen Tanzes gleich gefesselt. Daher war es kein Wunder, dass in nur wenigen Tagen nach der Veröffentlichung gleich über 3 Millionen Aufrufe erzielt wurden. Die Fans wollten sich jedoch nicht nur mit diesem Video zufrieden geben. Sie drehten Cover-Dance-Videos und luden diese ebenfalls auf verschiedene Internetseiten hoch.

Mit ihrer zweiten Single „Dally“ ging Hyorin erneut in die Vollen und scheute dabei kein Risiko. Sie hat viele verschiedene Experimente gewagt, die nicht nur bei den Fans, sondern auch bei den Produzenten stets auf gute Resonanz gestoßen waren. Sie hat von weltberühmten Musikern Anfragen erhalten, so dass alle schon auf ihre dritte Single gespannt sind. Hyorin arbeitet derzeit mit berühmten Kollegen an ihrer dritten Single.