Girlkind veranstaltet erstmals K-Pop-Konzert in Bahrain

Die Mitglieder der sehr jungen fünfköpfigen Girlgroup Girlkind gelten schon jetzt als die Hallyu-Stars der nächsten Generation.

Jüngst fand in der Hauptstadt Manama von Bahrain die Vorrunde zum Changwon K-Pop World Festival statt und die Girlgroup Girlkind absolvierte dabei einen tollen Auftritt. Über 10.000 K-Pop-Fans kamen, um die junge Damen auf der Bühne singen zu sehen. Girlkind waren natürlich sehr erstaunt und erfreut zugleich, so dass sie auf Arabisch ein Grußwort an die Anwesenden richteten. Sie sangen ihren Debütsong “Fanci” und auch das Lied „Broccoli“. Die Anwesenden jubelten den Mitgliedern dieser Gruppe kräftig zu, so dass es einem so vorkam, als befände man sich auf einem Konzert von Girlkind. Nach dem Auftritt sagten die Girls, dass sie am Anfang sehr nervös waren, da so viele Besucher gekommen waren. Aber dann konnten sie dank des Jubels einen guten Auftritt abliefern.

Die Bühne von Girlkind war der erste K-Pop-Auftritt in Bahrain und auch in anderen arabischen Medien wurde dieses Konzert angekündigt. Das Interesse war wirklich groß.

Das Changwon K-Pop World Festival findet in diesem Jahr zum achten Mal statt und K-Pop-Fans aus aller Welt nehmen daran teil. In diesem Jahr findet die Hauptrunde im September in Changwon statt.