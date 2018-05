Trio VOS will nach zehn Jahren wieder Fantreffen veranstalten

Das Trio VOS debütierte 2004 und war seitdem erfolgreich gewesen. Allerdings waren sie in den letzten zehn Jahren weniger als Sänger unterwegs. Am 2. Mai gaben die Mitglieder jedoch auf den offiziellen SNS-Seiten bekannt, dass sie ein neues Album auf den Markt bringen und aus diesem Anlass auch ein Fantreffen veranstalten wollten.

Die drei Mitglieder erzählten in einem Video, dass sie ihr Album fertig produziert und auch ein Musikvideo gedreht hätten. Aber es wäre schade, es nur dabei zu belassen. Daher haben sie gleich ein Treffen mit ihren treuen Fans organisiert. Dieses findet am 27. Mai im Seouler Viertel Hongdae statt.

VOS haben bisher viele Hitsongs wie „Bitte schaue mir in die Augen“, „Jeden Tag“, „Bitte“, „Weine“ und weitere gesungen.