US-Rolling Stone begeistert von NCT

Das US-amerikanische Medium Rolling Stone hat jüngst die zehn K-Pop-Künstler ausgewählt, auf die man in diesem Jahr besonders aufmerksam werden sollte. Rolling Stone meinte, dass NCT die Zukunft der Entertainmentagentur SM Entertainment sei. Die Gruppe besteht aus insgesamt 18 Mitgliedern und sie verfügen bereits über eine breite internationale Fanschicht. Diese große Gruppe hat außerdem verschiedene Untereinheiten gebildet, mit denen sie die Welt erobern will.

NCT wurden bereits von MTV Asia zu den beliebtesten Künstlern im März und April gewählt. Im letzten Monat beleuchtete US-Billboard die Gruppe und stellte das Lied „Black on Black“ genauestens vor.

Weitere Künstler, die Rolling Stone genannt hatte, waren Cheongha, Day Six, Hyorin und weitere.

NCT haben in diesem Jahr bereits eine Reihe von Hitsongs veröffentlicht: „Boss“, „Touch“, „Go“, „Black on Black“ und andere.