Girlfriends „Nacht“ wurde in nur 66 Stunden über 10 Millionen mal gesehen

Das neue Video „Nacht“ der koreanischen Girlgroup Girlfriend wurde in nur wenigen Tagen schon über 10 Millionen mal gesehen.

Das Musikvideo zum Lied „Nacht“ wurde am 30. April veröffentlicht. Es stammt aus dem neuen sechsten Minialbum der Girls.

Es wird gesagt, dass das neue Musikvideo die Gruppe einen Schritt nach vorne gebracht habe. Es ist viel schöner und auch die Szenen sind ansprechender. Es kommt einem vor, als sehe man ein Musicalstück.

Daher haben die Fans viele Kommentare hinterlassen, nachdem sie es so oft gesehen hatten. Die Choreographie und das Lied würden gut zusammenpassen, die Fans würden schon sehr auf die Auftritte gespannt sein, wenn man einmal mit dem Hören beginnt, könne man gar nicht mehr damit aufhören usw.

Derzeit sind Girlfriend mit ihrem neuen Lied aktiv und treten in verschiedenen Musiksendungen auf.