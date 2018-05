Choi Min-hwan von F.T. Island gibt Hochzeitspläne bekannt

F.T Islands Schlagzeuger und Sänger Choi Min-hwan gab bekannt, er wolle seine Freundin Yulhee heiraten. Yulhee war einst ein Mitglied der Girlgroup LaBoum und soll derzeit schwanger sein. Sie verließ die Gruppe im November letzten Jahres.



In einem handgeschriebenen Brief, den Choi auf seiner Fan-Seite veröffentlichte, gab er als Hochzeitstermin den 19. Oktober bekannt. Die beiden sollen im September letzten Jahres zusammengekommen sein.



Die fünfköpfige Boyband F.T. Island ist seit ihrem Debüt 2007 sowohl in Korea als auch Japan erfolgreich.