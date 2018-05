Hwanhee von Fly to the Sky wird am 22. Mai eine neue Single herausgeben.



Mit dem neuen Song meldet sich Hwanhee nach 14 Monaten Pause wieder als Solosänger zurück. Hwanhee und Brian kamen im letzten Jahr als Band wieder zusammen, um ihre EP „Your Season“ zu veröffentlichen.



Hwanhees neuer Song kommt am 22. Mai um 18 Uhr heraus. Es soll einen völlig anderen Musikstil zu seinen bisherigen Liedern aufweisen.



BtoBs Rapper Jung Il-hoon wird auch auf dem neuen Track zu hören sein.