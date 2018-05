Black Pinks neueste Single „As If It's Your Last” wurde über 300 Millionen Mal auf YouTube abgerufen.



Das Lied kam vor etwa einem Jahr heraus und das Musikvideo überschritt die 300 Millionenmarke am Montag gegen 3 Uhr morgens. Damit erreichte es den Rekord als das Video mit der größten Anzahl von Klicks unter den K-Pop-Songs, die im letzten Jahr auf YouTube hochgeladen wurden.



Die Gruppe plant bald einen neuen Song herauszugeben.