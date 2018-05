Beautiful Mint Life 2018 Festival ging erfolgreich über die Bühne

Auch in diesem Jahr hat in Seoul das Musikfestival Beautiful Mint Life 2018 stattgefunden. In diesem Jahr nahmen insgesamt 42 Teams teil und es wurden für sie drei Bühnen aufgebaut.

Auf der Hauptbühne traten Künstler wie Daybrake, Jeong Seung-hwan, Melomance, Paul Kim, Moon Moon und weitere auf, die für tolle Stimmung sorgten.

Yu Seung-woo, Lee Jina, No Reply und weitere hatten sich auf einer weiteren Bühne präsentiert. Die Anwesenden waren natürlich von den Musikern schwer begeistert.

Für Pepertones, Bulldock Manson und andere Sänger war die dritte Bühne reserviert.

Da es an den beiden Tagen, am 11. und 12. Mai, reichlich zu sehen und genießen gab, versprachen die Besucher und Künstler einander, auch im nächsten Jahr ein tolles Musikfestival auf die Beine zu stellen.