The Guardian beleuchtet MonstaX

Die englische Tageszeitung „The Guardian“ hat vor kurzem die koreanische Gruppe MonstaX interviewt. Der Artikel wurde am 4. Mai veröffentlicht. Für das Interview hatten Reporter Ende April Korea besucht. Sie meinten damals, dass es das erste Mal sei, dass sie für ein Interview mit einer K-Pop-Gruppe das Land besuchten. Aber da MonstaX eine besondere Gruppe ist, seien sie gerne gekommen.

MonstaX waren schon kurz nach ihrem Debüt eine beliebte Gruppe. Aber der große Erfolg kam mit dem jüngsten Minialbum „The Connect“. Das Lied „Jealousy“ hieraus bringt den Charme der Mitglieder besonders gut zum Ausdruck, so The Guardian.

Im Interview sagten MonstaX, dass sie noch in diesem Jahr ein weiteres Album herausbringen wollten.

Die Jungs hatten im letzten Monat bis Anfang dieses Monats eine Konzerttournee in Japan veranstaltet. Am 26. und 27. Mai treten sie noch in Seoul auf, danach geht es auf Welttournee.