Solosänger kehren zurück

Mehrere Solosänger melden sich zurück. Darunter haben einige große Namen ihr Comeback angekündigt.

Erst einmal will Sänger Park Hyo-shin sein achtes reguläres Album auf den Markt bringen. Das siebte Album wurde schon vor etwa zwei Jahren herausgegeben. Das Lied „Wintergeräusch” kam am 1. Januar heraus, aber es war eben nur eine Single und kein Longplayer. Alle sind jetzt schon gespannt, welche tollen Lieder Park in petto hat.

Na Yoon-kwon will ebenfalls wieder mitmischen. Er hat bereits am 10. Mai sein drittes reguläres Album veröffentlicht. Er hat in der Zwischenzeit verschiedene OST-Songs und Singles herausgebracht, aber die Herausgabe des letzten regulären Albums liegt schon elf Jahre zurück. In seinem neuen Album hat er seinen Dank an die Fans zum Ausdruck gebracht. Es sind viele Lieder enthalten, die man mit geschlossenen Augen besonders gut genießen kann.

Alle haben auf ein Werk von Kim Yeon-woo gewartet. Er gilt als König der Sänger, da er eine so hervorragende Stimme besitzt. Er hat ebenfalls am 10. Mai sein fünftes Album herausgegeben. Bisher war er mehr als Entertainer tätig und trat in vielen verschiedenen TV-Show auf. Es sind also inzwischen sieben Jahre vergangen, seit er ein neues Werk produziert hat. Kim will anlässlich seines neuen Albums auch landesweit auf Konzerttour gehen.