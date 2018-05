Koreanische Girlgroups erobern internationale Charts

Derzeit sind junge koreanische Girlgroups angesagt. Die Gruppe (G)I-Dle debütierte erst am 2. Mai. Und schon innerhalb von acht Tagen war das erste Minialbum der Mädchen auf Platz sieben der Billboard World Album Charts zu sehen. Auch haben die Mitglieder gleich noch einen Rekord aufgestellt. Denn der Debütsong „Latata“ kam am Tag der Herausgabe, genauer am 2. Mai, gleich auf Platz eins der iTunes K-Pop-Charts von elf verschiedenen Ländern. Darunter befinden sich Amerika, England, Frankreich, Deutschland, Indonesien, Singapur und weitere.

Das Musikvideo zum Lied „Latata“ kommt ebenfalls sehr gut an. In nur einer Woche wurde es schon über 6 Millionen Mal angeklickt.

Eine weitere Girlgroup, und zwar Dreamcatcher, erfreut sich zurzeit ebenfalls größter Beliebtheit. Diese Gruppe hat am 10. Mai ihr neues Minialbum veröffentlicht, das gleich auf Platz eins der iTunes K-Pop Album Charts von England, Kanada, Finnland, Schweden und weiteren Ländern schoss.

Das Lied “You and I” aus dem Album ist besonders in Deutschland und Brasilien beliebt, dort befinden sie sich nämlich auf Platz eins der iTunes K-Pop Song Charts. Dreamcatcher sind derzeit mit den Liedern aus dem Album erfolgreich aktiv.