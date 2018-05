BTS gewinnen den Billboard Music Award für Top Social Artist

Die K-Pop-Sensation BTS wurde zum zweiten Mal in Folge mit dem Preis „Top Social Artist“ von Billboard ausgezeichnet.



Damit setzte sich die Band gegen vier konkurrierende Künstler wie Justin Bieber und Ariana Grande durch und konnte am Sonntag bei den Billboard Music Awards 2018 in Las Vegas den Preis entgegennehmen.



Die Kategorie „Top Social Artist“ ist eine der zwei, bei denen die Gewinner von den Fans bestimmt werden. 2017 unterbrach BTS Justin Biebers sechsjährige Siegesserie. BTS ist die erste koreanische Grupppe, die einen Billbaord Music Award gewinnen konnte.