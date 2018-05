Yubin, Mitglied der jetzt aufgelösten Girlgroup Wonder Girls, wird im Juni ihr erstes Soloalbum veröffentlichen.



Das neue Album „City Woman“ ist Yubins erstes Soloalbum. Es soll am 5. Juni der Öffentlichkeit präsentiert werden.



Yubin war einst Mitglied der beliebten Gruppe Wonder Girls, die 2007 ihr Debüt gab und im Januar letzten Jahres aufgelöst wurde.