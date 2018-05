Monsta X geht auf Welttournee

Die K-Pop-Boyband Monsta X wird ihre Welttournee in Seoul starten und in 18 Städten der Welt auftreten.



Die siebenköpfige Band wird mit ihrer Welttour „The Connect“ weltweit 18 verschiedene Städte besuchen, darunter London, Amsterdam, Madrid, Bangkok, Hongkong und New York. Die Tour beginnt Ende Mai und endet Ende August.



Die Band hatte bereits vor acht Monaten ihre Welttour mit dem Titel „Beautiful“ veranstaltet. Ihre sechste EP „The Connect: Dejavu“ kam im März heraus und führte die iTunes K-Pop Album Charts in 25 Ländern an.