Nichkyun in Thailand als Schauspieler gefragt

Nichkhun, Mitglied von 2PM, ist bekanntlich Amerikaner thailändischer Abstammung. Daher sind er und die Gruppe 2PM besonders in Thailand beliebt. Nichkhun hat jüngst in einem thailändischen Film mit dem Titel „Brother of the Year“ mitgespielt und der Film ist dort derzeit am beliebtesten.

Der Film kam am 10. Mai in die Kinos und ist beliebter als Hollywood-Blockbuster.

In der Romantikkomödie „Brother of the Year” spielt Nichkhun die Hauptrolle. Im Film lernt die Schwester von Nichkhun einen neuen Freund kennen und dies sorgt für Zwist zwischen den Geschwistern. Wie sich der große Bruder in dieser Situation fühlt, bringt Nichkhun in seiner Rolle gut zum Ausdruck. Der Sänger und nun auch Schauspieler hat schon vor fünf Jahren in einem thailändischen Film mitgewirkt. „Brother of the Year“ wird in Kürze auch in anderen Ländern wie China, Indonesien, Kamboscha usw. anlaufen.