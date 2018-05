Solid rufen Erinnerungen zurück

Es war wahrlich ein Fest mit den inzwischen um 22 Jahre älter gewordenen Künstlern und Fans.

Am 18. Mai hat die Gruppe Solid, bestehend aus den drei Mitgliedern Kim Johan, Jeong Jae-yun und Lee Jun, erstmals wieder ein Konzert nach 22 Jahren veranstaltet. Es war eigentlich ein zusätzliches Konzert. Zunächst waren der 19. und 20. Mai für ein Solid-Konzert reserviert gewesen. Aber die Fans haben fortwährend nach zusätzlichen Auftritten gefragt.

An den drei Tagen kamen jeweils 1.300 Fans und alle waren begeistert von den Mitgliedern. Das erste Lied war „Into the light”, ein neues Lied von Solid. Solid hatten nach 20 Jahren wieder ein neues Album auf den Markt gebracht, und zwar im März. Mehrere Lieder aus dem neuen Album, aber besonders bekannte alte Lieder wurden vorgetragen. Die Anwesenden sangen natürlich alle mit.

Die Mitglieder von Solid dankten den Fans sehr für ihr Kommen und sagten, dass sie überaus glücklich seien. Sie wollten nun in der Musikwelt weiter aktiv bleiben.