Sänger Lee Juck nimmt Japan ins Visier

Sänger Lee Juck will nun Japan ins Visier nehmen. Am 18. April hatte der Künstler im Nachbarland das Album “Lee Juck Best Selection“ veröffentlicht, was auf gute Resonanz gestoßen ist. Daher will er gleich eine Konzerttournee auf den Weg bringen. Am 2. Juni will er in Tokio auf der Bühne stehen, am 4. Juni geht es dann gleich weiter nach Osaka.

Für Lee Juck ist es jedoch nicht das erste Mal, dass er im Nachbarland auf einer Konzertbühne steht. Bereits im Jahr 2015 hatte er sein erstes Konzert in Tokio erfolgreich hinter sich gebracht. Damals hatte er sogar die Anwesenden auf Japanisch begrüßt, was bei den Fans sehr gut ankam.

Im Best-Album sind insgesamt 15 Lieder enthalten und Erklärungen zu allen Liedern sind auf Japanisch zu lesen.