Twice sind in Japan beliebt

Die Girlgroup Twice ist derzeit besonders in Japan beliebt. Sie haben am 16. Mai ihre dritte Single für den japanischen Markt, und zwar “Wake me Up“, auf den Markt gebracht, und diese steht seit Tagen auf Platz eins der Orikon Tagescharts. Die zweite Single “Candy Pop“ war bereits ein großer Erfolg gewesen. Aber „Wake Me Up“ übertrifft diesen sogar.

Im Zuge des Erfolgs wurden sie in das Programm „Music Station“ von Asahi-Fernsehen eingeladen. Diese gilt als bekannteste Musiksendung im Nachbarland.

Die Koreanerinnen feierten ihr Japan-Debüt im Juni letztes Jahres. Vom 18. bis 20. Mai haben sie in Seoul ein Konzert veranstaltet, anschließend geht es weiter nach Japan.