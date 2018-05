Ganze Welt gleich begeistert von BTS

Die koreanische Boygroup BTS hat am 18. Mai ihr drittes reguläres Album herausgegeben. Alle elf Lieder des Albums kamen auf Anhieb in die Global Top 200-Charts des weltberühmten Streaming-Dienstes Spotify.

BTS hatten im letzten Jahr mit dem Lied „DNA“ Platz 41 dieser Charts erobert, und schon damals galt dieses Ergebnis als äußerst bemerkenswert. Aber dieses Mal konnten sie sich noch einmal steigern. „Fake Love“ rangiert auf Platz 17. Das Lied „Fake Love“ hat einen „Grunge Rock“-Sound und zählt zum Genre Emo Hiphop.

BTS haben dann am 20. Mai auf der Bühne der Billboard Music Awards gestanden und dort ihr Comeback gefeiert. Schon bei der Generalprobe am 18. Mai hat Billboard angekündigt, dass ein toller Auftritt zu erwarten sei. Sie wären schon beim Lied “DNA” überwältigt und begeistert gewesen, aber der Auftritt mit dem Lied „Fake Love“ sei noch beeindruckender. Alle sollten sich darauf gefasst machen.

Nach der Teilnahme bei BBMA werden BTS in verschiedenen US-amerikanischen TV-Shows auftreten, die Einladungen dafür haben sie bereits erhalten.