Taeyeons Solokonzert zur Nummer eins des Jahres in Thailand gekürt

Die Sängerin Taeyeon hat im Mai letzten Jahres ein Solokonzert in Thailand veranstaltet. Das Interesse war damals besonders groß, da erstmals eine koreanische Solosängerin einen solchen Auftritt hatte. In nur zwei Minuten waren alle Tickets vergriffen. Dieses Konzert wurde jüngst zum Konzert des Jahres gekürt.

Am 16. Mai fanden in Thailand die KAZZ Awards statt, eine berühmte Preisverleihung in diesem Land. Hier bekam Taeyeon den Preis für “The Best Asian Concert“. Die KAZZ Awards werden schon ab 2007 jährlich veranstaltet. Die Preisträger werden von den Fans bestimmt, daher war es für die Solosängerin ein besonderer Erfolg.