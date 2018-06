Punch für Auftritt bei Uni-Festivals gefragt

Der Mai und der Juni gehören den Uni-Festivals. Da das Wetter schöner geworden ist und die ersten Klasuren geschrieben sind, ist es für die Studenten Zeit, auch mal das Campusleben zu genießen. Daher werden in diesen beiden Monaten viele Festivals veranstaltet, zu denen berühmte und beliebte Sänger eingeladen werden. In diesem Jahr ist besonders die Sängerin Punch sehr gefragt. Sie bekam Anfragen von 50 verschiedenen Universitäten.

Die Namnam-Entertainment Agentur berichtete, dass Universitäten landesweit fortwährend anrufen würden. Kein Wunder, Punch hat viele berühmte Lieder gesungen. Besonders ist sie auf OST-Songs spezialisiert. Zum Beispiel hat sie das Lied „Everytime“, ein OST-Song des TV-Dramas „Die Nachfahren der Sonne“ gesungen, oder „Stay with me“, ein Song aus der TV-Serie Dokkaebi. Besonders Fans in den 20-ern mögen Punch. Ferner hat die Sängerin bekannt gegeben, noch in diesem Monat eine Single auf den Markt zu bringen.