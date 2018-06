Seventeens Solokonzert kündigt vollen Erfolg an

Die Boys von Seventeen haben vor, vom 29. Juni bis 1. Juli in Seoul ein Konzert zu veranstalten. Zuerst einmal wurden einige der Tickets am 22. Mai verkauft. Gleich nach Beginn des Vorverkaufs waren alle Karten vergriffen. Als der Vorverkauf begann, griffen gleich 460.000 Fans gleichzeitig auf die Seite zu, so dass diese fast zusammengebrochen wäre. Zwei Tage später bekamen weitere Fans eine zweite Chance. Aber auch diesmal waren nach nur zwei Minuten alle Eintrittskarten weg.

Das Konzert ist das erste seit einem Jahr, daher sind die Fans besonders gespannt, was ihre Idole alles vorbereitet haben. Denn die Boys hatten angekündigt, noch bessere Auftritte hinlegen zu wollen. Dafür hätten sie sich sehr angestrengt. Auch haben die Mitglieder kleinere Einheiten gebildet und wollen an den drei Tagen jeweils verschiedene Performances vorführen.